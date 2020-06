Mais recursos para a Casa do Idoso Marino Lovato, de Restinga Sêca

Foi assinado na tarde desta terça-feira, dia 9 de junho, o Termo de Fomento 02/2020 entre a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca e a Associação dos Idosos de Restinga Sêca – Casa do Idoso Marino Lovato.

A Administração Pública repassará R$ 55 mil para a instituição no período que compreende junho de 2020 a maio de 2021. O valor deverá apoiar os custos com manutenção da Casa do Idoso.

O Termo de Fomento foi assinado pela presidente da Associação dos Idosos, Analice Ceretta Tessele, e o prefeito municipal, Paulo Ricardo Salerno.

Nota Fiscal Gaúcha

Também nesta terça-feira, a Casa do Idoso comemora a conquista do registro da entidade no programa Nota Fiscal Gaúcha – NFG. A partir de hoje, as pessoas já podem indicar a Casa do Idoso como entidade a ser beneficiada pelo programa na área de Assistência Social.

Além da Casa, os restinguenses continuarão podendo indicar mais três entidades sociais da cidade no programa: uma na área da Educação, uma na área da Saúde e uma na área de Defesa e Proteção Animal.

O ofício, com todas as instruções sobre a NFG foi entregue a presidente da instituição, Analice Tessele, pelo vereador Norton Soares.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca e vereador Norton Soares