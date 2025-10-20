Mais duas famílias de Restinga Sêca recebem casas populares

Na última sexta-feira, dia 17, a Prefeitura de Restinga Sêca participou da entrega das chaves de mais duas residências do Programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, modalidade Compra Assistida.

O programa chegou a 10 residências entregues, além de 12 assinaturas já realizadas – a última também nesta sexta, possibilitando o retorno de muitas famílias a um lar seguro, após os episódios da calamidade de 2024.

Ao fim do programa, são esperadas 25 famílias beneficiadas no programa promovido pelo Governo Federal em parceria com os municípios atingidos pelas enchentes que tiveram famílias desalojadas permanentemente. O programa é intermediado pela Caixa Econômica Federal.

Estiveram presentes na entrega o Prefeito Norton Soares; o representante da Casa de Governo no RS (vinculada à Casa Civil) Fabio Fleck Borba; a Primeira-dama Shaiane Dotto, a Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação Raquel Ramos e sua equipe e o Secretário de Administração Janone Santos, além de Marcos Benetti, representando a Imobiliária Magoga e Bernardes, em uma das entregas do dia.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca