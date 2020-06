Mais duas agroindústrias de Nova Palma recebem o certificado de inclusão ao PEAF

Na sexta feira, dia 29 de maio, foi entregue o certificado de inclusão ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), “Sabor Gaúcho” para duas agroindústrias no município de Nova Palma.

A chefe do escritório municipal da Emater, Sandra Denardin da Silva, acompanhada da representante da secretária de Agricultura, Clauciane Garlet Stefanello, e da médica veterinária responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal no momento, Nara da Rosa Pegoraro, fizeram a entrega do Certificado aos proprietários da Agroindústria Rossato, Gilseo e Benilda Rossato, e aos proprietários da Agroindústria Binotto, Idair e Ângela Binotto.

O Programa Estadual de Agroindústria Familiar “Sabor Gaúcho” tem por objetivo possibilitar aos agricultores a agregação de valor ao produto primário e consequentemente melhorar a renda e as condições de vida além de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de outras famílias. Tudo isso sem deixar de serem agricultores e beneficiários da seguridade especial da Previdência Social. A inclusão da agroindústria no PEAF confere a ela o status de Agroindústria Formal, tendo ela assim atingido o processo de legalização na esfera ambiental, sanitária e tributária.

O município de Nova Palma há tempos vem desenvolvendo atividades relacionadas à legalização das agroindústrias familiares. A Emater, em parceira com a Secretaria Municipal de Agricultura, através do Serviço de Inspeção Municipal que é de responsabilidade da Médica Veterinária, Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFSM), Flavia Santi Stefanello, que hoje se encontra em licença maternidade, tem acompanhado os agricultores familiares que processam alimentos com o objetivo de realizar as adequações necessárias nos estabelecimentos para atender as exigências sanitárias e também as orientações com relação às boas práticas de fabricação para que as agroindústrias alcancem a formalidade necessária para acessarem o mercado formal e também a garantia de produzirem um alimento com origem e qualidade.

Hoje o município possui seis agroindústrias formais: Agroindústria Binotto de Ângela e Idair Binotto – abate e processamento de suínos; Agroindústria Mel Bullegon – Ivo Nei e Sonia Bullegon – mel e cera; Agroindústria Sabor Especial – Gilberto e Delci Secretti – abate e processamento de suínos; Agroindústria Vovó Isabel – Associação Quilombola – farináceos; Agroindústria Rossato – Gilseo e Benilda Rossato – abate de suínos e bovinos e processamento de suínos e Agroindústria AL Carnes – André e Alexandra Lago – abate de bovinos.

Também mais duas agroindústrias em processo de legalização, porém as mesmas já possuem licenciamento ambiental e sanitário que são Agroindústria Somavilla – Everaldo e Margarida Somavilla – abate de aves de corte e Queijos Artesanais Bullegon – Ivo Nei e Sonia Bullegon – derivados de leite.

O processamento de alimentos é cultural das famílias, está enraizado na tradição e nos costumes. Quando esta transformação de alimentos deixa os limites do aproveitamento pela família e se volta ao mercado há o nascimento de uma agroindústria. Segundo a Emater, “as agroindústrias têm sido vistas como promotoras do desenvolvimento tanto das unidades produtivas até município e regiões por oferecerem oportunidade de estabilidade e geração de renda assim como a manutenção de muitas famílias no campo, especialmente os jovens.”

Fonte: Prefeitura de Nova Palma