Mais de 40 produtores são certificados no “Pró-Morango Agudo”

O cultivo de moranguinho é motivo de destaque ao município de Agudo em nível estadual. Na última safra, foram colhidas 250 toneladas da fruta, com uma renda bruta de R$ 4,5 milhões aos cerca de 100 produtores agudenses, que ocupam uma área de aproximadamente 4 hectares com estufas e no solo.

No último ano, a Prefeitura de Agudo lançou o “Pró-Morango”, programa pioneiro no país que visa incentivar a produção da fruta. Entre os projetos desenvolvidos está a oferta de cursos, requisito para participar do programa. Na última semana, mais de 40 produtores rurais participaram da primeira capacitação ofertada pelo Governo Municipal, em parceria com a Emater-RS.

“A iniciativa está dando suporte aos agricultores e agricultoras que desejam produzir ou ampliar a sua produção de morango e também vai incentivar a permanência dos jovens no campo”, destaca o secretário municipal de Agricultura, Giovane Neu. “São mais de 40 produtores e produtoras altamente qualificados na produção de morango”, finaliza Giovane.

O curso teve carga horária de 16h e reuniu diversos especialistas da área de engenharia agronômica e gestão cooperativa. “Seja na assistência técnica, na regulação, na qualificação dos produtores, Agudo anda para se destacar ainda mais na produção desta fruta”, diz o agrônomo e extensionista regional da Emater-RS, Ronaldo Carbonari.

Entre os conteúdos, estiveram assuntos relacionados a evolução do cultivo de morango, tratamentos alternativos e práticas de colheita da fruta e associativismo e agregação de valor ao produto final. “Há mais de 50 anos que estamos produzindo morango e, agora, finalmente, conseguimos a grande oportunidade de fazer esse curso”, disse Darci Friedrich, um dos produtores integrantes do Pró-Morango.

COOPERAÇÃO

Uma parceria entre Prefeitura de Agudo, Emater-RS, Sicredi e Sebrae irá implementar o “Selo Morango Agudense”. O selo é um reconhecimento da qualidade dos morangos produzidos por agricultores agudenses, que participam do “Pró-Morango”.

O Selo será também um instrumento de agregação de valor e contribui para que os produtores qualifiquem suas ações comerciais. Para quem adquire os produtos com o Selo, o resultado é a garantia de saber a origem do morango consumido, além de contribuir para a promoção da sustentabilidade, da responsabilidade social e ambiental, e da valorização da produção regional e da cultura local.

MAIS BENEFÍCIOS

Além de cursos de capacitação, o Pró-Morango também oferta aos participantes assistência técnica, horas-máquinas na propriedade, espaços compartilhados em feiras municipais, análises de solo, subsídios em fretes e também sorteios de itens relacionados à produção de morango.

Fonte: Prefeitura de Agudo