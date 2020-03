Mais de 4.800 inscritos no concurso da Prefeitura de Agudo

A empresa Legalle Concursos, responsável por aplicar o concurso da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Agudo divulgou na sexta-feira, dia 28, que 4.887 inscrições foram confirmadas. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 22 de março.

O cargo com maior número de candidatos é para Auxiliar Administrativo, com 521 inscritos, seguido de Telefonista/Recepcionista, com 301. Os cargos com menos inscritos foram Médico Pediatra e Professor de Língua Alemã, com três candidatos cada um.

Mais informações poderão ser obtidas no site www.agudo.rs.gov.br, na área Concursos, nos Editais 1, 2, 3, 4 e 5.

Fonte: Prefeitura de Agudo