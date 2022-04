Mais de 3 mil fotografias do Museu Fotográfico de Faxinal do Soturno foram digitalizadas

Vanessa e Tatiana durante o trabalho de digitalização das fotos

Por meio de um trabalho minucioso e que exigiu muita dedicação, todo o acervo do Museu Fotográfico Irmão Ademar da Rocha, em Faxinal do Soturno, foi digitalizado nos últimos seis meses. São mais de 3 mil registros que passaram pelo processo de limpeza, higienização e digitalização.

Para a coordenadora de Cultura e Turismo, Vanessa Baccin, o trabalho é fundamental para a preservação da história e da memória do município de Faxinal do Soturno. Com a restauração, muitas fotografias, que já estavam se perdendo devido ao tempo e às condições de exposição, foram recuperadas.

O trabalho foi realizado pela estagiária Tatiana Martins, que é acadêmica do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e possui formação técnica em processos fotográficos. Ela contou que após a retirada das fotografias dos expositores, elas foram higienizadas e separadas em pastas de acordo com a década e o expositor em que estavam dispostas. Na etapa seguinte, a digitalização, todas as fotografias foram salvas em extensão TIFF para preservar a qualidade das imagens, novamente separando por pastas.

O próximo passo é remontar os expositores com as fotografias e também disponibilizar todo o acervo de forma online por meio da plataforma Tainacan.

A previsão é que este trabalho seja realizado nos próximos meses para que o Museu Fotográfico possa reabrir até o segundo semestre deste ano. O acervo digital também deve ser disponibilizado em breve.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno