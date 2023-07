Mais de 160 famílias de Faxinal do Soturno  foram beneficiadas no Dia D de distribuição de agasalhos

Nos dias 27 e 28 de junho, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o Dia D de distribuição de agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade social de Faxinal do Soturno.

Na ação, realizada no Auditório Municipal, foram entregues roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho 2023. Ao todo foram 1.150 peças recebidas na campanha, que foram distribuídas para 163 famílias.

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social agradece a colaboração das entidades e dos munícipes que se envolveram na arrecadação de agasalhos.

Além disso, segue sendo realizada a arrecadação de cobertores, mantas, edredons e roupas de cama. As doações são distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando as famílias que não receberam os itens no último ano.

Quem quiser doar pode entregar diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social ou ligar para (55) 3263.2214 que a equipe fará a busca.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno