Mais de 1,5 mil pessoas já fizeram a vacina da gripe em Faxinal do Soturno

No terceiro mês de campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), 1520 pessoas já foram imunizadas em Faxinal do Soturno. No último sábado, dia 12 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um Dia D de vacinação. O Posto de Saúde da Sede esteve aberto durante a manhã e 82 pessoas receberam a vacina.

A campanha teve início em abril e se encaminha para o encerramento. Já foram imunizadas crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores e pessoas com comorbidades.

Aqueles que se encontram neste último grupo prioritário (comorbidades) e ainda não fizeram a vacina podem comparecer no Posto de Saúde da Sede ou no Posto de Saúde de Santos Anjos. O atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. Não é necessário agendar. Basta comparecer com documento de identificação com foto, CPF, carteira de vacinação e um comprovante da doença.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-2394.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno