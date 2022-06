Mais de 120 famílias de Faxinal do Soturno foram beneficiadas no Dia D de distribuição de agasalhos

Na última sexta-feira, dia 24, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o Dia D de distribuição de agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade social de Faxinal do Soturno.

Na ação, realizada no Auditório Municipal, foram entregues roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho 2022. Das 2.364 peças recebidas na campanha, foram distribuídas mais de 2.200 neste dia. Ao todo, 394 pessoas e 122 famílias foram beneficiadas com a ação.

As peças que ainda restaram, e estão em boas condições de uso, serão doadas para a Liga Feminina de Combate ao Câncer do Município.

A equipe da Secretaria de Assistência Social agradece a colaboração das entidades e dos munícipes que se envolveram na arrecadação de agasalhos.

“Somos gratos pela solidariedade das pessoas do nosso Município e por garantirem todos os anos o sucesso da Campanha do Agasalho”, ressalta a Chefe do Departamento de Assistência Social Eliane Padilha.

Além disso, segue sendo realizada a arrecadação de cobertores, mantas, edredons e roupas de cama. As doações são distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando as famílias que não receberam os itens no último ano. Até o momento, já foram distribuídas 70 unidades de mantas e cobertores somente neste ano.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno