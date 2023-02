Mais de 110 mil veículos devem passar pela RSC-287 no feriadão de Carnaval

O feriadão de Carnaval promete ser de movimento intenso de veículos na RSC-287 a partir desta sexta-feira, dia 17. A previsão é de que 113 mil automóveis circulem pela principal rodovia que corta a Região Central do Estado. Em função disso, a Concessionária Rota de Santa Maria vai desencadear um esquema operacional para garantir a segurança e a fluidez no trânsito.

Para quem vai viajar na sexta e quer evitar filas nas cinco praças de pedágio, a recomendação é pegar a estrada até as 13h ou após às 19h. Já para quem viajará no sábado, dia 18, o melhor horário para transitar na RSC-287 será até as 8h ou após o meio-dia. Ainda assim, para agilizar a passagem nas cancelas, haverá a Operação Papa-fila. Pelo sistema, colaboradores da concessionária realizam a cobrança antecipada dos veículos, por meio de dinheiro, e entregam um ticket ao condutor, para ser entregue na cabine.

As praças – As cancelas administradas pela Concessionária Rota de Santa Maria estão localizadas em: Taquari – quilômetro 47; Venâncio Aires – quilômetro 86; Candelária – quilômetro 131; Paraíso do Sul – quilômetro 168 e Santa Maria – quilômetro 220. Como de costume, a maior movimentação será no pedágio de Venâncio Aires. Nesta sexta-feira, dia 17, e no sábado, dia 18, por exemplo, são esperados 31.500 veículos.

Interdições e obras – A Concessionária reforça que também trabalhará com restrições de horários para a realização de obras que necessitem de interdição de faixa.

Atendimento ao usuário – O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) é realizado em quatro bases distribuídas ao longo das praças de pedágio de Santa Maria, Candelária, Venâncio Aires e Taquari. Nestes locais, os usuários podem parar e usufruir de uma área de descanso, com banheiros, fraldários, água potável e estacionamento.

Previsão de veículos na ida, sexta e sábado (17 e 18 de fevereiro):

19.500 mil na praça de pedágio de Taquari

31.500 mil na praça de pedágio de Venâncio Aires

24 mil na praça de pedágio de Candelária

16 mil na praça de pedágio de Paraíso do Sul

22 mil na praça de pedágio de Santa Maria

Total: 113 mil veículos

Contato com a Rota de Santa Maria:

SAC: 0800-1000-287