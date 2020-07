Mais capitéis são restaurados em Nova Palma

Na última semana ficaram prontas as restaurações de mais dois capitéis em Nova Palma, iniciativas encampadas pela comunidade que vem abrilhantar ainda mais o projeto “Rota dos Capitéis”, parceria do Município, Universidade Federal de Santa Maria e comunidades nova-palmenses, que está em fase de conclusão, prestes a ter seu material de divulgação publicado.

Na região do Gramado, o capitel de Nossa Senhora de Fátima foi restaurado pela comunidade local, com nova pintura, e limpeza e lavagem também do telhado da estrutura.

Ainda, na Linha Geral, foi restaurado o capitel de Nossa Senhora de Aparecida, em uma iniciativa da Camnpal, relacionada ao “Dia C de Cooperar”. Neste capitel, foram feitos uma nova pintura, conserto de infiltrações, troca da porta, restauração das placas e imagens, e limpeza e jardinagem, com plantação de flores, no entorno da capelinha.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma