Luciano Schuch assume a reitoria da UFSM

O professor Luciano Schuch tomará posse como Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, em solenidade virtual, com o Ministro da Educação, na tarde desta quarta-feira, dia 5, às 18h.

O ministro era esperado em Santa Maria no sábado, dia 08. No entanto, em virtude da alteração na agenda ministerial, Milton Ribeiro não poderá participar da cerimônia presencial.

A transmissão do cargo de Reitor fica mantida no dia 8 de janeiro, às 10h, no prédio 9F, momento em que tomará posse a vice-reitora, Martha Adaime, e a equipe que acompanhará Luciano Schuch na gestão da Universidade pelos próximos quatro anos.

O nome do professor Luciano Schuch, do Centro de Tecnologia, foi confirmado para assumir a reitoria no dia 24 de dezembro, em substituição ao professor Paulo Afonso Burmann que esteve a frente da reitoria da UFSM por oito anos.

Para Schuch, que atou como vice-reitor no segundo mandato do professor Paulo Afonso Burmann, será um grande desafio assumir a reitoria, mas também um grande sonho. “Estar à frente da Reitoria era, até então, um sonho. Hoje estamos aqui à disposição da nossa comunidade para fazer da UFSM uma universidade cada vez melhor. Temos muito trabalho pela frente, mas temos certeza que seguiremos um caminho de crescimento. Queremos promover uma inserção cada vez maior da UFSM em nossa sociedade, buscando sempre o desenvolvimento social”, destaca Luciano.

Além de vice-reitor, Schuch já foi diretor do Centro de Tecnologia, entre 2014 a 2017, e chefe do Departamento de Processamento em Engenharia Elétrica, de 2009 a 2014.

Fonte: UFSM