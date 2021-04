Lixo reciclável de São João do Polêsine poderá vir para Restinga Sêca

O município de São João do Polêsine está implantando um projeto piloto de coleta seletiva do lixo. O projeto faz parte de um estudo de Mestrado de Leandro Gabbi, discente do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Púbicas da Universidade Federal de Santa Maria, com orientação do professor Mauri Lobler, em parceria com a Administração Municipal.

A destinação do lixo reciclável de São João do Polêsine foi tema de uma reunião na última sexta-feira, dia 9 de abril, em Restinga Sêca. Participaram do encontro o prefeito e o secretário de Agricultura de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno e Claudio Roberto Pozzebon, o prefeito e o secretário de Agricultura de São João do Polêsine, Matione Sonego e Jair Giacomini, o responsável pelo projeto, Leandro Gabi e o professor Mauri Lobler.

De acordo com o prefeito Matione Sônego, num primeiro momento, o projeto de coleta seletiva é desenvolvido em onze condomínios residenciais da cidade e tem por objetivo o aproveitamento do lixo orgânico e do lixo reciclável, descartando para Santa Maria apenas o rejeito.

A ideia inicial é destinar o lixo reciclável para a Central de Coleta Seletiva de Restinga Sêca, coordenada pela Associação Força no Braço.

“São várias famílias que estão tirando o seu sustento através desta Associação e nós vimos esta perspectiva de criarmos isso em São João do Polêsine. Aqui o município é menor, a quantidade de lixo é menor e talvez não sejam tantas famílias que possam tirar o seu sustento do lixo reciclável, mas gostaríamos de nos espelharmos neste modelo e fazer aqui alguma coisa parecida”, destaca o prefeito Matione Sonego.