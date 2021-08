Livro ‘Turismo Rural Sustentável – uma agenda inovativa e regenerativa para a Quarta Colônia’, será lançado em setembro

Com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão sustentável por parte dos gestores públicos e privados dos municípios da Quarta Colônia, principalmente, no setor de turismo rural, o ivorense, João Alberto Bellinaso está lançando o livro ‘Turismo Rural Sustentável – uma agenda inovativa e regenerativa para a Quarta Colônia’.

A abordagem contempla de uma forma integrada as dimensões social, econômica, cultural, política, territorial e do meio ambiente – diante da necessidade de criar um novo paradigma na administração pública e privada, com a participação dos seus cidadãos.

O documento com 224 páginas está subdividido em partes e capítulos com as seguintes temáticas: Características Socioeconômicas e Ambientais da Quarta Colônia; Novos Cenários da Sustentabilidade; A Governança Territorial; Turismo Rural Sustentável; Tipologias, Estruturação e Revitalização do Ambiente Turístico Rural; e o Marketing Turístico da Região.

O conteúdo também é constituído da compilação de vários artigos publicados pelo autor em 2020, os quais foram ampliados e enriquecidos com novas ideias.

Com a intenção de ser um livro prático e factível, a curto, médio e longo prazo, torna-se um manual com diversas estratégias, ações operacionais e casos de sucesso nacionais e internacionais, com mais de centenas de empreendimentos e atrativos que podem ser implementados na Quarta Colônia de tal forma que crie impactos positivos no ambiente econômico, social e ambiental gerando ganhos para todos.

A obra tem como seu maior legado fomentar e condimentar a inovação e a regeneração sustentável da região. Dentre as ideias e considerações sugeridas que se encontram no livro, cita-se: a elaboração de um plano turístico da região; a criação de fórum e subfórum temáticos da área; a institucionalização do turismo com conselho, fundo e legislação; o Turismo de Base Comunitária, como o agroturísmo; o plano turístico; a inventariação da demanda e da oferta turística do patrimônio cultural e natural; inovar e qualificar a gestão da marca territorial, organizacionais e dos atrativos turísticos; a segmentação turística regional, como o ecoturismo, o geoturismo, principalmente, com o Geoparque da Quarta Colônia, a saúde e bem-estar, os negócios e eventos, o enoturismo e beer tour, o científico e acadêmico, o religioso e o étnico, dentre outros; o plano de marketing e comunicação turística; a inovação, diversificação e qualificação dos empreendimento, atrativos e atores; captar e atrair investimentos, investidores e negócios; a diversificação, ampliação e formalização das agroindústrias; o polo estadual de produção orgânica certificada; planejar, investir e revitalizar as cidades da região com soluções de tecnologias socioculturais e digitais, e infraestruturas básica, logística, tecnologia de informação e comunicação, e verde; educação e preservação ambiental; criar novas Unidades de Conservação da natureza e Áreas de Preservação Permanente; elaborar projetos da Quarta Colônia, como um “laboratório vivo” para o Brasil e o mundo de pequenas cidades inteligente/criativas e de turismo rural sustentável; observatório e inteligência do turismo, dentre outras.

O livro foi prefaciado pelo Prof. Dr. Flavi Ferreira Lisboa Filho, Pró-reitor de Extensão – UFSM e será entregue gratuitamente as prefeituras e organizações da Quarta Colônia em troca de mudas nativas regionais que se sugere plantá-las nas nascentes e matas ciliares dos próprios municípios.

Por uma ECOQuarta Colônia de reflexões, descobertas e oportunidades sustentáveis – economicamente viável, socialmente justa, ecologicamente correta e verdadeiramente rural.

SOBRE O AUTOR

João Alberto Bellinaso, nasceu em Ivorá/RS, em 1955. Possui graduação em Ciências Administrativas, pela Universidade Federal de Santa Maria, realizou três especializações: em administração, na área de marketing na UFRGS; em Ciência da Computação (PUC/RS); e em Educação Ambiental (CCR/UFSM). É doutor em Administração, pela Universidad de León, na Espanha, no programa La Dirección de Empresas en el Mercado Global cujo título foi reconhecido pela Universidade de São Paulo (USP). Possui experiência profissional no setor acadêmico onde atuou, como professor universitário, no setor de graduação e pós-graduação em universidades comunitárias no Rio Grande do Sul nas áreas de administração, economia, planejamento estratégico, marketing, vendas e turismo. Dentro dessa perspectiva, ocupou os cargos de chefia de departamento, coordenação de curso, coordenação de pesquisa e direção de marketing das universidades onde exerceu suas funções. Foi professor tutor em pós-graduação na modalidade de ensino à distância em áreas econômicas, administrativas, gestão ambiental, gestão da qualidade, planejamento estratégico e gestão pública.

Trabalhou na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) no programa SEBRAE/RS. Realizou consultorias para o Ministério de Desenvolvimento Agrário trabalhando como pesquisador e assessor na proposta governamental de Desenvolvimento Rural Sustentável. Vive, atualmente, entre Santa Maria e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Fonte: João Alberto Bellinaso