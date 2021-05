Livro sobre os 150 Anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul será lançado no Recanto Maestro

Escrito por 200 autores e com três volumes que contam a história das cidades colonizadas pelos italianos o livro ‘150 Anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul será no dia 29 de maio, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

O evento é uma promoção do Comitato Veneto do Estado do Rio Grande do Sul, organizadores do livro, Ademar Bacca e Luiz Rocha, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus e ex-Cônsul Honorário da Itália para Santa Maria e Região, Oscar José Carlesso.

O lançamento do livro será no Hotel Recanto Business Center, a partir das 9h. A programação contará com apresentação da obra literária pelos organizadores, Ademar Bacca e Luiz Rocha, entrega dos livros às prefeituras da Região Central, homenagem aos autores e associações italianas da região e apresentação da fase 2 do projeto dos 150 anos da Imigração Italiana no Estado

A obra literária registra a chegada dos primeiros imigrantes italianos no estado e o legado que os mesmos deixaram como fruto de um trabalho árduo, obstinado, que refletiu consideravelmente no progresso do estado e espalhou-se por outras regiões do país.

Repleto de histórias da imigração, fotos e imagens documentais, o livro é uma verdadeira viagem ao tempo e tem um valor histórico inestimável.

Dividido em três volumes acondicionados em estojo de luxo, o livro reúne textos de 200 escritores e historiadores especialistas no estudo da imigração, memória e identidade italiana no Estado, tratando desde a ocupação das colônias e o trabalho dos bravos imigrantes, até o seu legado cultural, arquitetônico, econômico e religioso.

Em mais de 1,2 mil páginas, os volumes reúnem relatos de historiadores que percorrem a epopeia da imigração italiana nas mais variadas áreas. São quase 100 cidades gaúchas que prosperaram a partir da colonização italiana, ou que foram influenciadas por ela para se desenvolver.

Ao todo são 12 mil exemplares compostos pelo volume I, que conta a história da imigração; volume II, no qual são retratadas as famílias oriundas da Itália; e volume III, narrando a trajetória das 80 cidades colonizadas. Foram pesquisados e abordados os aspectos econômicos, culturais, fatos e pessoas ao longo de um século e meio de colonização.

A publicação e edição foi viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal com o apoio de diversas empresas e Municípios.

