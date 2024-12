Livro “Faxinal do Soturno – Um lugar de muitas histórias” será lançado no dia 11 de dezembro

No próximo dia 11 de dezembro, às 19h30min, na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, será realizado o lançamento do livro “Faxinal do Soturno – Um lugar de muitas histórias”. A publicação tem a organização de Maíra Ines Vendrame, Alexandre Karsburg e Catia Dal Molin, que trazem informações riquíssimas sobre o passado do município, situando-o no contexto regional e do Estado do Rio Grande do Sul.

O livro também aborda temas diversos, incluindo políticos, religiosos, culturais, econômicos, étnicos e turísticos, que se relacionam entre si, oferecendo elementos que podem ser apreciados pelos mais diversos públicos, permitindo uma compreensão e valorização do passado de muita diversidade.

De acordo com os organizadores, “Faxinal do Soturno – Um lugar de muitas histórias” tem a missão de tornar os faxinalenses verdadeiros conhecedores da história do município, importante para o desenvolvimento local, principalmente em um momento em que muitos turistas têm buscado a região.

Os exemplares estarão ao alcance da população, distribuídos na Biblioteca Municipal, Escolas e demais espaços públicos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno