Livro “Bem-vindo a Faxinal do Soturno” é entregue nas escolas faxinalenses

Na última segunda-feira, dia 1º, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, e a secretária municipal de Educação, Simone Cancian Stieler, realizaram visitas às escolas faxinalenses. Na ocasião, foram entregues os exemplares do livro “Bem-vindo a Faxinal do Soturno”, lançado no mês de fevereiro durante as comemorações dos 65 anos do município.

Pela manhã, a entrega aconteceu na Escola São Domingos Sávio, em Santos Anjos. À tarde, o prefeito e a secretária estiveram nas escolas Adelina Zanchi, Paulo Freire, Santa Rita de Cássia e também na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Os livros foram entregues para todos os alunos, professores e funcionários das escolas. Além destes, ainda serão distribuídos exemplares para a Escola Municipal de Educação Infantil Beija-Flor e Escola Estadual Dom Antônio Reis.

Durante a visita a secretária Simone destacou o personagem, que também é o novo mascote do município, o “Gigio”, que em breve será apresentado às crianças. O prefeito Clovis ressaltou a importância deste material, que aborda a história do município com ilustrações e uma linguagem adaptada ao público infantil, garantindo um fácil entendimento.

“Nosso objetivo é que esse livro chegue a todos os cidadãos de Faxinal do Soturno, para que nossa história seja conhecida por todos, desde o início, com a chegada dos imigrantes, até os dias atuais, quando somos território reconhecido mundialmente. E o mais interessante é que além de serem trabalhados em sala de aula, as crianças também podem levar os livros para suas casas, compartilhando a publicação com os pais e toda a família”, destacou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno