Live promovida pelo Sicredi celebra a primeira agência voltada para o agronegócio da região

Cada vez mais o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Região Centro RS/MG uma das 108 cooperativas integrantes do Sistema, inaugura, no dia 09 de setembro a primeira agência especializada no agronegócio na região central do estado.

Sempre com foco no cuidado e bem-estar da comunidade, a cooperativa optou por celebrar a abertura com a realização de uma live comemorativa, no dia 9 de setembro, às 19h30min, as conduzida pela dupla gaúcha César Oliveira e Rogério Melo e transmitidas ao vivo pelo Facebook e Youtube da Sicredi Região Centro RS/MG. Além das canções mais conhecidas, a dupla também será a responsável por apresentar a agência a todos os que estiverem acompanhando a live.

Por conta do momento atual, não houve cerimônia física de inauguração presencial da agência e os cuidados com a segurança e medidas preventivas do Ministério da Saúde e demais órgãos oficiais estão sendo tomados na instalação. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Localizada na Avenida Hélvio Basso, 1666 em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Agência Agro, como será chamada, terá 118,55 metros quadrados e oferecerá conforto, proximidade e interação ao público, além de espaço para o associado tomar café, chimarrão, ler e até mesmo realizar tarefas de trabalho. A Agência oferece também estacionamento exclusivo.

A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade e na região, e reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, e atendimento via WhatsApp).

Sobre a Sicredi Região Centro RS/MG

A Sicredi Região Centro RS/MG é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Fundada em 1914 sendo a 4ª Cooperativa da América Latina, o modelo de gestão da cooperativa valoriza a participação dos mais de 72 mil de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença em dois estados* a Sicredi Região Centro RS/MG possui 29 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Área de atuação

Rio Grande do Sul:Santa Maria, Itaara, Dilermando de Aguiar, São Martinho da Serra, Toropi, São Pedro do Sul, São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Formigueiro, São Sepé, Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e Piratini.

Minas Gerais: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão da Neves, Santa Luzia, Ibirité, Sabará, Vespasiano, Nova Lima, Caeté, Sarzedo, Juatuba, São José da Lapa, Raposos, Rio Acima e Confins.

Fonte: Sicredi Região Centro RS/MG