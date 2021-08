Live irá esclarecer sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

Tenho uma microempresa, a Lei Geral de Proteção de Dados vale para mim? Quais informações posso pedir para meus clientes e principalmente como devo cuidar das mesmas? Posso usar para fazer campanhas de vendas? Estas e outras dúvidas serão respondidas em um evento online no dia 1º de setembro, realizado pelo Sebrae RS.

A Lei já está em vigência e para empresas que mesmo inconscientemente cometerem algum erro, as multas previstas são pesadas. Segundo Rômulo Vieira, Analista de Relacionamento com Clientes do Sebrae RS, este é um assunto que suscita muitas dúvidas e nosso objetivo é esclarecer e informar os empresários sobre os cuidados que os mesmos devem ter ao relacionar-se com seus clientes.

Importante ressaltar que empresas de todos os portes, inclusive o MEI, deve obedecer a legislação. É fundamental entender todos os detalhes, pois muitas ações comuns como usar listas de contatos, compartilhar informações com parceiros comerciais, publicar informações que permitam identificar o cliente, usar a imagem dos mesmos em postagens nas redes sociais, se efetuadas de maneira incorreta, podem acarretar sanções e multas.

As responsabilidades valem inclusive para as informações que a empresa armazena de seus funcionários.

O evento é online, gratuito e as inscrições podem ser feitas em: https://digital.sebraers.com.br/?s=lgpd ou pelo telefone 055 32232277

Data 01/09/2021

Horário: 19:30

Contato: Cris Liria de Oliveira Ferreira: (55)99977-4782

Fonte: Sebrae RS