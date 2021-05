Live e missa marcam a data da Festa Regional do Arroz de São João do Polêsine

Em tempos de pandemia e isolamento social, São João do Polêsine organizou uma forma diferente para marcar a data da tradicional Festa Regional do Arroz. O evento acontece há mais de 60 anos no município, sempre no mês de maio, como forma de marcar o encerramento da colheita.

Neste ano programação será realizada nos dias 22 e 23 de maio. No sábado, dia 22 será realizada uma live à 19h pelo canal do Youtube, para o lançamento do documentário “Memória, história e tradição – Festa Regional do Arroz”.

No domingo, dia 23, haverá celebração “Louvor e Gratidão a Colheita e em Homenagem a Festa Regional do Arroz” na Igreja Matriz São João Batista, às 9h. A Rádio Integração transmite a missa pelos 98.5 FM e Facebook.

Endereço da live:https://www.youtube.com/channel/UCGM5ZxRtN94CGchovebE7Gg