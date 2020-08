Live do projeto Viva em Movimento de Faxinal do Soturno tratou sobre saúde física e mental na quarentena

Realizadas quinzenalmente, as lives do projeto Viva em Movimento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Faxinal do Soturno tiveram sequência na última quinta-feira, dia 6 de agosto. Com o tema “Cuidados com a saúde física e mental na quarentena”, a transmissão ao vivo foi dividida em dois momentos.

Inicialmente, a psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social – Cras, Marina Pilecco, conversou com os participantes do projeto sobre a temática, orientando sobre alguns hábitos que podem ser adotados para manter a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, neste período de pandemia. Em seguida, a educadora física e professora do Viva em Movimento, Juliane Manfio, ministrou uma aula de ginástica, com exercícios de fortalecimento muscular, completando a programação.

Próxima live será no dia 20 de agosto

A quarta edição da live já está agendada para o dia 20 de agosto. Desta vez, participa como convidada a nutricionista Juliane Osmari Cerezer, que atua na Unidade Básica de Saúde da sede. Ela vai falar sobre o tema “Cuidados com a alimentação na quarentena”. Também haverá um momento de atividade física, com a professora Juliane Manfio, com foco no treinamento integrado. A transmissão ao vivo inicia às 14h, no grupo do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/groups/4664271583615111/.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno