Live da Integração nas comemorações dos 57 anos de Formigueiro

O município de Formigueiro completa seus 57 anos de emancipação no dia 9 de outubro. Devido a pandemia do coronavírus, as comemorações serão realizadas de forma a evitar a proliferação do vírus.

Na sexta-feira, dia 9, terá live especial da Rádio Integração Live em comemoração aos 57 anos do município. A partir das 18h, terá apresentações de artistas locais e muitas homenagens, com transmissão pelos 98.5 FM e Facebook da Rádio Integração. A promoção é da Rádio Integração em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos, com a colaboração de Cleber Ziebel.

Para o sábado, dia 10, estava prevista sessão de cinema na modalidade drive-in em frente a Prefeitura Municipal. Porém, devido ao município de Formigueiro pertencer a região de Santa Maria, a qual está com a bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado, o evento foi transferido para o mês de dezembro. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal em parceria com o SESC e Fecomércio RS.