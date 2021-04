Live da Educação tratou dos projetos do PUFV em Nova Palma

No dia 26 de março, aconteceu uma live da Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma com a assessora pedagógica, Francele Concatto Machado, para falar sobre o Programa A União faz a Vida (PUFV), juntamente com os professores das redes Estadual e Municipal.

Os assuntos foram os desafios encontrados no ensino híbrido, temas motivacionais para o ensino, formas de acolhimento com a comunidade escolar e dinâmicas com os professores, ensinando vivências e desafios cotidianos encontrados e como resolvê-los. O Programa foi aderido e dá a oportunidade de trabalho de forma criativa que irá envolver a aprendizagem entre aluno, professor e família.

A abertura foi realizada pelo secretário de Educação, João Alberto Ghisleni, e acompanhado pela coordenadora pedagógica, Marcia Mayer, que fez sua fala voltada ao incentivo que a Secretaria de Educação tem feito em prol da formação dos professores bem como o suporte pedagógico através de projetos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma