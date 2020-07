Live Café para comemorar os 60 anos de Nova Palma

No dia 29 de julho Nova Palma completa 60 Anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data e tomando todas as precauções necessárias em função da pandemia de coronavírus, estão sendo preparados para esse dia, dois eventos:

Às 16h, na Igreja do Caravaggio, acontecerá uma Missa em Ação de Graças e às 18h, no Clube Guarani, será realizada uma “Live Café”, com show dos Irmãos Moro, com transmissão via Youtube e página do Facebook da Prefeitura de Nova Palma.

A abertura para participação do público na missa, com as devidas restrições impostas pelo decreto estadual, com limitação de público, distanciamento e uso de máscara – será avaliada conforme a bandeira de referência da região na data; não havendo a possibilidade presencial, a missa será transmitida via redes sociais.

No Clube Guarani, além do show com Irmãos Moro, haverá ainda a divulgação dos premiados do Concurso Fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”/ Edição 2020 e os interessados poderão retirar das 15 às 17h as cestas de café para saborearem enquanto assistem o evento em casa.

“Não poderemos estar fisicamente juntos, mas vamos todos igualmente nos unir na celebração dessa data – participe!”, destaca a Administração Municipal.

As fichas das cestas poderão ser adquiridas na Prefeitura Municipal, junto à Chefia de Gabinete, até o dia 24 de julho. A cesta tem custo de R$ 25,00, e contará com empadinha, pastel assado, pão branco sovado, pão integral, pizza salgada, bolo de chocolate e frutas, bolo integral, doce de leite caseiro, torta doce, café preto batido, suco de uva integral e morangos in natura. Entre os compradores da cesta haverá o sorteio de uma torta de 3kg.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma