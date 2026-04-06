Lista preliminar do Curso de Hidráulica é divulgada pela Prefeitura de Silveira Martins

A Prefeitura de Silveira Martins divulgou a lista preliminar dos inscritos no curso de Instalações Hidráulicas Prediais, etapa que integra o processo seletivo do Programa RS Qualificação Recomeçar. A publicação permite que os candidatos acompanhem sua situação na seleção e confiram as informações cadastradas.

Os interessados têm até esta quarta-feira, dia 8, para apresentar contestação em caso de divergências. O procedimento deve ser realizado conforme as orientações previstas em edital, respeitando os prazos estabelecidos nesta fase.

Cabe destacar que o edital do processo passou por prorrogação, ampliando o período de inscrições e possibilitando que mais pessoas tivessem acesso à oportunidade. A medida reforça o compromisso do município em garantir maior participação da comunidade nas ações de qualificação profissional.

O curso faz parte do Programa RS Qualificação Recomeçar, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo ampliar o acesso à capacitação e promover a inserção no mercado de trabalho. A iniciativa é voltada especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou inscritas no Cadastro Único, oferecendo formação gratuita e incentivo financeiro por meio de bolsa permanência.

Com essa ação, o município segue investindo na qualificação da população e na geração de oportunidades, fortalecendo o desenvolvimento profissional e contribuindo para o crescimento econômico local.

Clique AQUI e acesse o edital com a lista preliminar.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins