Lirf recebe repasse para realização dos campeonatos municipais de Restinga Sêca

Na manhã desta terça-feira, dia 10, em reunião no gabinete do prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, foi assinado o repasse de recurso financeiro no valor de R$ 49 mil, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer para a Liga Restinguense de Futebol (Lirf).

O valor será utilizado na execução dos Campeonatos Municipais de Futebol de Campo Masculino, séries A e B; Campeonato Municipal de Futsal Masculino e Feminino, nas categorias Veteranos e Novos; realização do Torneio Intermunicipal de Futsal, além de subsidiar o pagamento de arbitragem e premiações.

Em especial, os campeonatos de futebol de campo serão retomados após o período pandêmico e também retornam ao Estádio Municipal Sebastião Herédia Borges, atualmente na etapa final de reforma.

Na ocasião, esteve reunido com o prefeito Paulinho, a equipe da Lirf, atletas do município e Jair Batistello, presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7, que confirmou a realização das finais do Campeonato Gaúcho de Futebol 7 no mês de dezembro, em Restinga Sêca, recebendo 1500 atletas de 36 equipes.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca