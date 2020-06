Lions Clube de Agudo irá empossar nova diretoria

Ocorre nesta quinta-feira, dia 25, o ato de posse da nova diretoria do Lions Clube de Agudo. Em razão da prevenção ao Covid-19, solenidade terá somente a presença da diretoria e com transmissão pela página do Facebook do clube de serviços.

Marcado para iniciar às 19h30min, junto à sede da entidade, quem assume a presidência no Ano Leonístico 2020/2021 no lugar de Rosângela Rohde Wilhelm é Hasso Harras Bräuning.

O Lions Clube de Agudo, nos seus 52 anos de atividades em prol da comunidade agudense, possui atualmente 63 integrantes e tem sua sede localizada na Rua General Flores, nº 759.

NOVA DIRETORIA

PRESIDENTE: CMJ Hasso Harras Bräunig

EX-PRESIDENTE IMEDIATO: CaL Rosangela Ronde Wilhelm

1º VICE-PRESIDENTE: CL Paulo Augusto Wilhelm

2º VICE-PRESIDENTE: CL Ademar José Coradini

1º SECRETÁRIO: CL Paulo Augusto Wilhelm

2º SECRETÁRIA: CaL Maria Rosangela R. Roubuste

1º TESOUREIRO: CL Gildo Ido Simon

2º TESOUREIRO: CL Paulo Henrique Schiefelbein

DIRETOR DE ASSOCIADOS: CMJ Hector Eduardo da Cruz

DIRETOR SOCIAL: CL Roberto Leopoldo Schorn

DIRETOR ANIMADOR: CL Gelson Abílio Neuenschwander

Coordenador LCIF – CaL Rosangela Rohde Wilhelm

DIRETORES VOGAIS

CaL Alice Helma Friedrich Unfer

CaL Leni Hörbe Boeck

CL Eduardo Sidney Becker Dias

CL Luiz Francisco Bertoldo Simonetti

CONSELHO FISCAL

1ª Titular: CL Oldemar Adalberto Neuenfeldt

2º Titular: CaL Iara Mara Mundt

3º Titular: CL Aureo Alberto Müller

1º Suplente: CMJP Adalberto Jacob Weissheimer

2º Suplente: CaMJ Erinita Becker

3º Suplente: CL Itamar José Puntel

COMISSÕES

Manutenção do Centro CívicoCL Leonel e DM Elsa Kluge

CL Ingo Manfredo Bräunig

Adjunto: CMJP Adalberto Jacob Weissheimer

Cartaz da Paz

CaMJ Noeli H. Bräunig

Adjunta: CaL Marlisa Müller da Cruz

Marketing e Mídias sociais

CaMJ Marli E.R. Böck