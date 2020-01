Linha Sinimbú, em Paraíso do Sul, receberá o projeto “Mais Saúde na Minha Localidade”

No dia 16 de janeiro acontecerá mais uma edição do projeto da Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul “Mais Saúde na Minha Localidade”, e desta vez a Linha Sinimbú sediará o evento.

O evento ocorrerá na Escola Municipal Cristian Gaedtke, das 9h ás 16h30min. Haverá a presença de médicos, equipe de enfermagem, agentes de saúde, farmácia itinerante e demais profissionais. Serão oferecidos os serviços de verificação de pressão arterial, coleta de CP, HGT e testes rápidos. Além disso, a equipe estará aberta para receber sugestões da comunidade. Será servido lanche aos participantes.

Para os atendimentos é necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Medicamentos e Carteira de Vacinas.

A Prefeitura Municipal reforça o convite a toda comunidade da Linha Sinimbú para comparecer e se beneficiar dos atendimentos disponibilizados pela Secretaria de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul