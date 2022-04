Linha Seis Norte irá receber a primeira sessão itinerante do Poder Legislativo de Silveira Martins

Os vereadores de Silveira Martins aprovaram na última segunda-feira, dia 4, o Projeto de Resolução nº 001/2022 que autoriza a mudança temporária do local de funcionamento da Sessão Plenária Ordinária da sede do município para outras localidades.

Conforme a Câmara de Vereadores, a primeira sessão itinerante ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 11, na localidade da Linha Seis Norte, interior do município. O objetivo da mudança é aproximar as comunidades do interior dos assuntos tratados nas sessões.

De acordo com o vereador Rozimar Bolzan, presidente do Poder Legislativo de Silveira Mastins, essa iniciativa valoriza o trabalho do vereador no interior e permite que os cidadãos conheçam melhor as ações realizadas no município.

Com informações da Câmara de Vereadores de Silveira Martins.