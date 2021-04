Linha Pompéia e Vale dos Panos, em Silveira Martins, pedem melhorias

O prefeito de Silveira Martins, Fernando Cordero, e o vice-prefeito, Sadi Tolfo, receberam no gabinete do Executivo, nesta segunda-feira, dia 12 de abril, o vereador Rozimar Bolzan, morador da Linha Pompéia, acompanhado de Ildo Guerra, também morador da Linha Pompéia e de Eugênio Casani, morador do Vale dos Panos.

A pauta foi a reivindicação de melhorias na divisa entre as duas localidades para eliminar as curvas que impossibilitam o tráfego de veículos de grande porte.

Ainda na tarde desta segunda-feira, o prefeito se reuniu com a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito e o setor de engenharia, para solicitar uma avaliação no local e verificar as possibilidades de atender a demanda daquelas localidades.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins