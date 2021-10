Liga Restinguense de Bolão retoma suas atividades

Na noite desta quinta-feira, dia 21, a Liga Restinguense de Bolão promoveu uma reunião de retomada as atividades da organização esportiva, na sede do Grupo de Bolão de Restinga Sêca. Competições não ocorreram em razão da pandemia da Covid-19.

No encontro ficou definido que será realizado um campeonato municipal de bolão bem curto, com início no dia 1º de novembro. Esta é uma forma que a liga encontrou de não deixar a temporada de 2021 passar em branco.

Neste ano, a organização da competição fica por conta do Grupo 1º de Julho. Além da equipe, também irão participar do evento esportivo o Grupo Esperança, de Lomba Alta; o Grupo União, de Várzea do Meio; o Grupo Aliança, de São Miguel; e, por fim, a novidade ficará por conta do Grupo Tchatcheros, que não tem sede e reúne jovens promessas do bolão de diversas localidades do interior do município, totalizando assim as cinco equipes integrantes do campeonato.

Por meio de sorteio, ficou estruturado que cada equipe fará pelo menos duas partidas, sendo uma em casa e outra fora, com exceção feita ao Grupo Tchatcheros que disputará todas as partidas fora de casa.

Os três grupos que alcançarem o maior número de pinos avançam para a final. Já na última disputa, a ser realizada na sede do 1º de Julho, os três finalistas irão duelar pelo título, sendo a equipe que somar o maior número de pinos, a campeã.