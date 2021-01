Liga de Restinguense de Bolão com nova diretoria

Realizada na noite de terça-feira, dia 26, na sede da Sociedade de Bolão São Miguel, em São Miguel, Restinga Sêca, a posse da nova diretoria da Liga Restiguense de Bolão.

Seguindo o estatuto que determina que a direção da entidade será em forma de rodízio entre os clubes de bolão do município, quem assume a coordenação da Liga no biênio 2021/2022 é o Grupo de Bolão 1º de Julho (confira abaixo), em substituição ao Grupo de Bolão Aliança, de São Miguel.

Ao entregar a diretoria da Liga, o presidente do Grupo de Bolão Aliança, Celso Holschuch, lamentou a não realização de nenhuma competição de nível municipal, regional ou estadual no ano de 2020, devido a pandemia do coronavírus.

A expectativa entre os novos dirigentes e demais bolonistas é de que no decorrer de 2021 as atividades possam ser retomadas e também que cada vez mais o esporte ganhe novos adeptos.

Diretoria 2021/2022

Presidente: Jardelino Soares Fernandes

Vice-presidente: Júlio Cezar Rockenbach

1º tesoureiro: Guido Bankow

2º tesoureiro: Jerru Krugel

3º tesoureiro: Eldo Falk

Conselho Fiscal: Adelar Dutra da Silva, Alisson Ferreira e Paulo Pneus.