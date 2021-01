Lideranças de Faxinal do Soturno e São João do Polêsine reivindicam continuidade da ERS-348

O prefeito em exercício de Faxinal do Soturno, Lourenço Domingos Moro, vereador faxinalense Geani Zanon e o prefeito de São João do Polêsine, Matione Sônego, cumpriram agenda em Porto Alegre na quarta-feira, dia 20 de janeiro.

Pela parte da manhã, o trio esteve reunido no gabinete do deputado estadual Beto Fantinel, recém empossado e representante da Quarta Colônia na Assembleia Legislativa.

Já no período da tarde, a audiência foi com o secretário de Logística e Transportes do Governo do Rio Grande do Sul, Juvir Costella e com o diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

Foram protocoladas demandas regionais, como a continuidade da ERS-348, encosta do Rio Soturno entre São João do Polêsine e Faxinal do Soturno, acesso asfáltico para Vale Vêneto, através da Lei PIAA e municipalização do perímetro urbano da ERS-149 em São João do Polêsine.

Segundo Lourenço Moro, ficou garantida a conclusão da primeira etapa da obra de asfaltamento da ERS-348, que já está em andamento, até a esquina de Santos Anjos. “Depois que esta primeira parte estiver finalizada, vamos seguir pressionando para que o asfalto seja feito até Ivorá”, completa.