Lideranças da Quarta Colônia se reúnem com o reitor da UFSM

Na quinta-feira, 17 de janeiro, lideranças da Quarta Colônia estiveram reunidas com o professor Luciano Schuch, reitor da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.

O objetivo da reunião foi solicitar um estudo de local e viabilidade técnica no Rio Melo, afluente do Rio Soturno, no município de Ivorá, para a construção de uma barragem para armazenamento de água.

A demanda decorre da situação de grande estiagem que assola os municípios da Quarta Colônia e com o intuito de unir esforços para futuramente amenizar os períodos de estiagem na região.

Na ocasião estiveram presentes prefeitos dos municípios que integram o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus, secretários municipais, vereadores e representantes da Emater/RS-Ascar.

Para o prefeito de Faxinal do Soturno e presidente do Condesus Quarta Colônia, Clovis Montagner, a parceria com a Universidade é fundamental para a realização desse projeto, especialmente vislumbrando a capacidade técnica da instituição. Além disso, uma represa traria uma série de benefícios para a região, como o surgimento de outras culturas irrigadas e o desenvolvimento do turismo.

Ao reitor foi apresentado um levantamento das áreas atingidas pela estiagem na Quarta Colônia e também dos possíveis locais para a construção da barragem.

Após ouvir as lideranças da região, o reitor Luciano Schuch se manifestou favorável à realização de um estudo de viabilidade técnica e apontou que o projeto é complexo quanto à questão ambiental de transposição de um rio. A elaboração do estudo por profissionais da UFSM já deve iniciar no próximo mês.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno