Lideranças comunitárias de Restinga Sêca participam da Assembleia Paroquial de Planejamento

Na quarta-feira, dia 11 de março, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Restinga Sêca, realizou a Assembleia Paroquial de Planejamento 2020. Participaram das atividades, realizadas no salão paroquial, 75 lideranças das Comunidades integrantes da Paróquia.

”Neste dia, rezamos juntos no espírito da quaresma, estudamos o tema da Campanha da Fraternidade, partilhamos as nossas alegrias e desafios. Momento muito especial, iluminador”, destaca o padre Jair de Bairros Gomes.

Durante o encontro foi realizado o estudo do tema da Campanha da Fraternidade ‘Vida, dom e compromisso’, com o auxílio do professor Eldiro Ceolin. Também foram definidas algumas atividades:

– Formação dentro da Iniciação à Vida Cristã;

– Curso Popular de Teologia, com 15 participantes neste ano;

– Encontrão das Famílias na Área Pastoral;

– Encontrão das Comunidades na Paróquia;

– Missões na Comunidade São Francisco e na São Paulo.

Fonte: Paróquia Sagrado Coração de Jesus