Licitações passam a ser realizadas no Auditório Municipal de Faxinal do Soturno

A Comissão Permanente de Licitações de Faxinal do Soturno emitiu um comunicado na segunda-feira, dia 22 de março, informando o novo local para a realização dos processos licitatórios presenciais. As licitações agendadas para os meses de março e abril irão ocorrer no Auditório Municipal, anexo ao Antigo Seminário.

Anteriormente, os processos eram realizados na Sala de Reuniões da Prefeitura, porém, em razão da limitação do espaço, foi decidido pela mudança para um local mais amplo, que permite um maior distanciamento entre as pessoas. A Comissão também informou que será permitida a presença de apenas um representante de cada empresa inscrita no processo.

Segundo o comunicado, pedidos de informações, esclarecimentos, impugnações, recursos e demais solicitações podem ser feitas exclusivamente por e-mail, para o endereço compras@faxinaldosoturno.rs.gov.br ou pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno