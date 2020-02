Licitação para contratação de empresa para realização de concurso público de Dona Francisca já foi realizada

Diferente do que foi publicado no site e redes sociais da Rádio Integração na tarde de quinta-feira, dia 13, o Pregão Presencial para a contratação de empresa especializada para realização do concurso público de Dona Francisca, aconteceu no dia 17 de JANEIRO e contou com a presença das seguintes participantes: Consalter & Camargo Assessoria e Consultoria Ltda., Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação e Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda.

A empresa vencedora foi a Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. com o valor de R$ 17,900,00

Clique AQUI e acesse as informações completas da licitação encerrada.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca