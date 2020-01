Liberada a passagem pela Barragem da Linha Um, em Ivorá

Foi liberada a passagem pela Barragem da Linha Um, interior do município de Ivorá. A barragem liga os município de Ivorá e Nova Palma e, de acordo com o prefeito, Ademar Binotto, há muito tempo necessitava de melhorias, uma vez que o trânsito é intenso no local.

A preparação foi recebida há mais de dois meses, porém com o tempo chuvoso, não foi possível realizar a concretagem. Nos últimos dias a secretaria de Obras aproveitou o período de estiagem e realizou a concretagem da passagem.

Ainda segundo Binotto, a medida é paliativa e o ideal é ser construída uma ponte, porém se torna impossível, em função dos elevados custos da obra.

Fonte: Prefeitura de Ivorá