Levantados os troféus da Copa Agudo de Futebol de Base

Depois de uma semana intensa de competições de futebol, a primeira edição da Copa Agudo – Ilo Friedrich, chegou ao fim neste domingo, 31. O evento reuniu em média 1500 pessoas, entre atletas, dirigentes e familiares, com times do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para as disputas de futebol nas categorias de base.

A competição iniciou no dia 26 de julho com um desfile dos times participantes. Os jogos iniciaram na última quarta-feira, 27, em cinco diferentes campos: Atlético Clube Avenida, Esporte Clube Elite, Esporte Clube Porto Alves, Clube do Mangueirinha de Paraíso do Sul e Estádio Municipal de Dona Francisca.

As últimas partidas aconteceram no sábado e no domingo. Na categoria 2005/2006, o FC Santa Cruz consagrou-se campeão e a AF Vinicius Peiche/ARE ficou com o vice campeonato. Na categoria 2007, o EC Cruzeiro levantou a taça de primeiro lugar, em partida contra o C18. Já na categoria 2008, o GBM Ijuí foi o campão e o AC Avenida ficou em segundo lugar. Tanto na categoria 2009, quanto na categoria 2010, o campeão foi o EC São José, que também conquistou o vice-campeonato na 2010. Já na categoria 2009, quem ficou em segundo lugar foi o EC 14 de Julho.

Os artilheiros da competição foram Pietro Campos (São José – 2010), Nichollas Pietro (GBM Ijui – 2009), Alexandre Steckling (AC Avenida – 2008), Wesley Martins (Cruzeiro – 2007) e Davi Saibro (FC Santa Cruz – 2005/2006). Levantaram os troféus de melhores goleiros os atletas Thomas Becker (São José – 2010), Bernardo Toscani (São José – 2009), Luis Artur (GBM Ijui – 2008), Caio Correa (Cruzeiro – 2007) e Renan Schmitz (FC Santa Cruz – 2005/2006).

A realização da competição contou com apoio da Prefeitura de Agudo, através da Secretaria de Educação e Desporto, com patrocínio da Friedrich Distribuidora e Super Lis, e a organização do Planeta Bola Eventos Esportivos.

Fonte: Prefeitura de Agudo