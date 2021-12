Letreiro turístico “Eu amo Dona Francisca” declara amor pelo município

A Praça José Iop, em Dona Francisca, tem chamado a atenção da comunidade franciscana e visitantes após receber neste mês de dezembro mais um atrativo, tornando o local ainda mais especial. Um totem com a frase “Eu amo Dona Francisca” foi instalado no local com o intuito de estimular a autoestima e o sentimento de pertencimento, além de ser um atrativo para os visitantes, pois queremos que todos eles levem consigo uma lembrança da cidade e fiquem com a recordação da passagem no local.

A aquisição foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, por meio do pregão eletrônico n°16/2021 da Indicação n°002/2021 de autoria da vereadora Roberta Sonego.

Interação nas redes sociais

Quem registrar um momento no letreiro poderá compartilhar nas redes sociais a fotografia junto com a hashtag #EuAmoDonaFrancisca compilando diversas informações e imagens do município. A intenção é interagir melhor com a comunidade e visitantes, promovendo a identidade da cidade por meio do Facebook e Instagram.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca