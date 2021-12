Letreiro instalado na ERS-348 identifica Agudo como “Berço Nacional dos Dinossauros”

Instalado nesta terça-feira, dia 21, na ERS-348, no entroncamento com a RSC-287, em Agudo, o letreiro com a frase: Berço Nacional dos Dinossauros. A instalação faz referência as grandes descobertas de fósseis de dinossauros encontrados no município.

Conforme Djulia Ziemann, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo: “A identidade turística é firmada a partir do reconhecimento e preservação da história de um local. O reconhecimento influencia diretamente no sentimento de pertencimento da população e é responsável por atrair turistas. Turismo é agente facilitador de desenvolvimento local e de preservação da memória de cada cantinho do mundo”, escreveu ela em sua rede social.

Também nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovado o parecer que confere a Agudo o título de “Berço dos Dinossauros”. Além da Assembleia do Estado, a lei tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Foto: Prefeitura de Agudo