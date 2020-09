Lei Aldir Blanc é apresentada ao Conselho Municipal de Cultura de Silveira Martins

Nesta semana, a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos de Silveira Martins reuniu o Conselho Municipal de Cultura para apresentar a Lei Federal nº 14017 (Lei Aldir Blanc) que vem dar subsídios para o setor cultural em decorrência da paralisação de suas atividades por causa da pandemia pelo COVID -19.

Na ocasião, foi determinado os membros do comitê gestor que vai auxiliar a Prefeitura Municipal e o Conselho na definição de diretrizes de distribuição do valor destinado ao município, no montante de R$ 37.197,61. A primeira reunião do comitê será na quinta-feira, dia 17 de setembro, quando será discutido o texto da regulamentação municipal da Lei Aldir Blanc e o início do cadastro municipal dos agentes culturais locais.