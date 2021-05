Legislativo silveirense cria comissão especial pró-UFSM – unidade de Silveira Martins

Após aprovação, por unanimidade, do Requerimento 001/2021, em sessão plenária ordinária, na última terça-feira, dia 27 de abril, através de Resolução de Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, foi constituída a Comissão Especial Pró-UFSM- Unidade de Silveira Martins, a qual tem como objetivo retomar a luta para reinstalar os cursos de Graduação do Polo da Universidade Federal de Santa Maria em Silveira Martins, e/ou instalação de cursos técnicos profissionalizantes, através de discussões do assunto junto aos representantes responsáveis.

A criação desta Comissão Especial é de suma importância, pois a mesma terá legitimidade e respaldo político para reivindicar junto aos órgãos competentes, tais como Reitoria da UFSM, Ministério da Educação e Cultura – MEC, entre outros.

A volta dos cursos da UFSM no município de Silveira Martins é, certamente, um anseio de toda a comunidade silveirense.

O Município já possui uma história de comprometimento com a UFSM, onde por sete anos foram ministrados cursos de graduação, além do que o município doou um prédio público à autarquia federal, o prédio histórico do Colégio Bom Conselho.

Ainda, a UFSM conta com um moderno prédio e perfeitamente apto a receber alunos para cursos de graduação e/ou ensino técnico profissionalizante, construído a partir de verbas federais.

Fonte: Câmara de Vereadores de Silveira Martins