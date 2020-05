Legislativo de Silveira Martins lança campanha para que turistas não visitem o município

A Câmara de Vereadores de Silveira Martins lançou nesta segunda-feira, dia 18, a campanha “Respeitem nossa população: Não visite Silveira Martins neste momento”. A ação é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nos pontos turísticos do município e, desta forma, prevenir contra o Coronavírus.

Conforme a publicação, a Câmara de Vereadores está pedindo “para que respeitem a população, já que é notório que durante os finais de semana a cidade tem virado um forte atrativo turístico para pessoas de cidades vizinhas e até mesmo de cidades longínquas”. Ainda no texto, é informado que nos finais de semana, em parceria com a Brigada Militar de Silveira Martins, os Poderes Legislativo estará entregando panfletos educativos para a população sobre o Covid–19 e pedindo para que as pessoas tomem todos os cuidados de prevenção.

Confira a publicação na integra:

CAMPANHA DE ISOLAMENTO SOCIAL NA PANDEMIA

Mesmo sabendo que muitos serão contra a medida de isolamento e outros a favor, alguns defendendo a Saúde a qualquer custo e outros a Economia.

Como todos sabem, possuímos um único objetivo em mente neste momento, para que nada aconteça com familiares e amigos próximos, durante esta pandemia. Também, torcemos muito para que a economia consiga se reerguer, pois afetada já foi, mas é preciso equilíbrio.

Dói, e muito, para uma cidade como a nossa, que vive também do turismo, pedir para que as pessoas se afastem. Mesmo sabendo que isso tudo vai passar, não queremos que as cicatrizes deixadas por essa pandemia afetem ainda mais nosso Município, sabendo já que os próximos meses serão ainda mais difíceis.

Mas, precisamos refletir neste momento, e acima de tudo pedir para que RESPEITEM NOSSO POPULAÇÃO, já que como todos sabem, durante os finais de semana nossa cidade tem virado um forte atrativo turístico para pessoas de cidades vizinhas e até mesmo de cidades longínquas.

“Chegou o tempo de parar;

Fomos feitos para estarmos juntos e juntos somos mais fortes

Mas hoje, separados, estamos mais unidos do que nunca

Por agora, a nossa principal força está em ficarmos distantes

Chegou o tempo de parar

Natureza, gastronomia, paisagens não vão a lugar algum

Vão ficar ali, quietos, à espera de um momento melhor para serem vividos

E nós devemos fazer o mesmo durante algum tempo

Chegou o tempo de parar

O momento perfeito para não visitar nada

Quanto mais rápido pararmos, mais cedo voltaremos a estar juntos”.

Ao máximo de seu conseguimento, a Casa Legislativa durante os próximos finais de semana, em parceria com a Brigada Militar de Silveira Martins estará entregando Fôlderes educativos a população, sobre o Covid – 19, pedindo para que as pessoas tomem suas devidas precauções, como também para que as mesmas fiquem em casa.