Legislativo de Paraíso do Sul irá realizar homenagem aos 32 anos do município

A Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul realiza nesta segunda-feira, dia 11, a partir das 19h, a Sessão Ordinária com homenagem aos 32 anos de emancipação do município. Ato terá transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.

Com a data de aniversário ocorrendo nesta terça-feira, dia 12, feriado municipal, na programação do Poder Legislativo paraisense está a sessão e, após, às 19h30min, o ato de homenagem com o pronunciamento dos líderes de cada bancada.

“Este será um aniversário diferente, atípico, um aniversário sem as festividades, então optamos em fazer esta solenidade após a Sessão Ordinária, onde será homenageado o município”, destacou o vereador João Ricardo da Rosa, mais conhecido por Dodo, presidente do Poder Legislativo, em entrevista ao vivo à Rádio Integração.

Em razão da prevenção ao Coronavírus, a sessão não será aberta ao público.