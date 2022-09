Legislativo de Paraíso do Sul deverá terminar com o recesso do mês de julho

A Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul trabalha no Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal que visa alterar o período Legislativo, excluindo o recesso de julho e diminuindo o recesso de verão.

Conforme a presidente, a vereadora Patrícia Parreira, a assessoria da casa vem trabalhando no projeto desde o início do ano, buscando amparo com a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (UVERGS). Patrícia destaca que a diminuição do recesso é uma das metas estabelecidas quando assumiu a presidência e também muito cobrada pela comunidade paraisense. Na região, apenas a Câmara de Paraíso do Sul vinha praticando o recesso em julho.

Foram realizadas duas reuniões com os nove vereadores acerca das alterações e Patrícia conta ser unânime a opinião pela extinção do recesso de julho. Desta forma, com base no Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores se reunirá, independentemente de convocação, no dia 15 de fevereiro de cada ano, para abertura da sessão legislativa, funcionando ordinariamente no período de 15 de fevereiro a 15 de dezembro. “Extinguiremos o recesso de julho e vamos antecipar o retorno das atividades de 1º de março para 15 de fevereiro”, explica Patrícia.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul