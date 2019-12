Legislativo de Paraíso do Sul com nova mesa diretora

Conforme previsto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, foi eleita na última sessão ordinária do exercício de 2019, a nova Mesa Diretora para o exercício de 2020.

Com oito votos favoráveis, o vereador João Ricardo da Rosa – Dodo foi eleito presidente do Legislativo, tendo como 1º vice-presidente: Eliseu Lauri Crumenauer, 2º vice-presidente: Ciro Ari Jagnow, 1ª secretária: Patrícia Parreira e 2º secretário: Tiago Henrique Schunemann.

durante a sessão também foi realizada a inauguração da placa do ex-presidente Tiago Schunemann na galeria dos ex-presidentes do Legislativo.

Fotos: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul