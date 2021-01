Legislativo de Ivorá realiza segunda sessão ordinária do ano

Diferente da maioria das Câmaras de Vereadores que estão em recesso neste mês de janeiro, o Poder Legislativo de Ivorá segue com a realização das sessões ordinárias e deverá realizar o recesso no mês de fevereiro.

Na segunda-feira, dia 18, foi realizada a segunda sessão ordinária do ano, quando foram analisados os projetos de lei do Executivo que tratam da contratação emergencial de um vigilante e de um operário, prorrogação do contrato temporário de profissional de Educação Física, abertura de crédito especial e sobre a criação do Parque Municipal de Eventos. Também foram votados o pedido de informações quanto ao retorno às aulas e a indicação para concessão de vale-alimentação para os conselheiros tutelares.

Neste ano de 2021 a mesa diretora é composta pelos vereadores: presidente Igor Belinasso; vice-presidente Acemar Pase; e secretário Edimilson Piccinin (Bianco). Também integram o Legislativo os vereadores: Elbo Bosi, Ivair Mazieiro, Jussara Pase Moro, Kiko Bosi, Paulo Roberto Schneider (Paulo da Civil), e Tiago de Oliveira. A assessoria jurídica é de Betina Sartori.

Fotos: Vilmar Faccin