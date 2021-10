Legislativo aprova criação do Programa de Incentivo a Bovinocultura de Leite de Paraíso do Sul

Em sessão realizada na noite desta segunda-feira, dia 18, o Poder Legislativo de Paraíso do Sul aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 50/2021 de criação do Programa Municipal de Incentivo a Bovinocultura de Leite – Gutte Milch.

Como um dos responsáveis pela retomada dos debates sobre esta pauta, Diego katzer, médico veterinário e integrante da Emater paraisense, ocupou a tribuna durante a sessão na Câmara de Vereadores para destacar a importância do programa;

“Tive a honra de, mesmo que um tanto emocionado e nervoso (admito que estava), representar todo o grupo de técnicos, agricultores e parceiros que construíram o Gutte Milch. Um agradecimento especial para os colegas que iniciaram essa caminhada em 2017, Marcelo Lovato, Ricardo Silva de Lara e Patrícia Kappaun, a Adriana Pereira que acompanhou o início e participou efetivamente do “recomeço” em 2021”, agradeceu Katzer na sua rede social, dando um destaque especial aos produtores que estiveram durante a sessão e ao longo da construção do programa.

Com legislação própria, dando segurança ao trabalho de técnicos e, principalmente, aos produtores de leite, o programa tem como objetivo incentivar a diversificação da agricultura familiar dando mais visibilidade à cultura leiteira e, com isso, buscar a integração de novos produtores, desenvolvendo o espírito associativo entre eles e realizando capacitações na atividade leiteira.

Com a aprovação, busca-se uma melhoria na qualidade de vida das famílias rurais e incentivo à permanência do jovem no campo, além de fortalecer o comércio local, gerando renda e emprego.

Integra o grupo de idealizadores do programa a Emater, Prefeitura de Paraíso do Sul, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comderur) e os parceiros Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entidades financeiras que atuam com crédito rural, Cooperagudo, Latvida e Dália Alimentos, entre outros.

Com a aprovação por parte dos vereadores, agora serão realizadas reuniões para estruturar a composição dos integrantes do novo programa, quando a partir de 2022 ele passa a ser colocado em prática no município.