Larissa Bozi de Souza assume a direção do Hospital de Formigueiro

Em reunião na manhã desta segunda-feira, dia 18, no Gabinete Municipal, Larissa Bozi de Souza assumiu o cargo de diretora do Hospital Municipal Pedro Jorge Calil. Natural de Formigueiro, Larissa tem 26 anos e é Farmacêutica.

O encontro contou com a presença do prefeito municipal, Jocelvio Cardoso, o Xiru, do vice-prefeito, Gilson Murilo Severo, e do secretário municipal de Saúde, Mateus Ruviaro.

A nova diretora assume no lugar de Gustavo Maia Machado, que dirigiu o Hospital por aproximadamente três anos. Gustavo foi novamente convidado pelo prefeito, Jocelvio Cardoso, para continuar no cargo, mas por atividades particulares, não pode reassumir.

O prefeito Xiru agradeceu muito ao antigo diretor, por ele ter conduzido o hospital em um momento muito difícil. O Executivo destacou ainda a satisfação de ter podido contar com a competência de Gustavo Maia Machado, na sua equipe.

Larissa também assume, com o total apoio do Executivo Municipal. O vice-prefeito, Gilson Murilo Severo, diz poder contar com Larissa para executar todos os planos e projetos da instituição de saúde municipal.

A nova diretora agradeceu o convite e reforçou seu empenho e dedicação para ficar a frente do Hospital a partir de hoje.

Fonte: Prefeitura Municipal.